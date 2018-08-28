FİNANS

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 17,8 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdiKARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi
Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyorÇanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

En Çok Okunan Haberler

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

Çanakkale'de balıkçılar ve vatandaşlar av yasağının bitmesini bekliyor

42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

42.2 milyar liralık e-ticaret pazarında aslan payı teknoloji ürünlerinin

Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz

Yurttaş: Üretimimizin yerli ve milli olması için çaba gösteriyoruz

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.