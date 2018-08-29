Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.
TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olarak ilan edildi.
TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 17,8 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.
Kira ödemelerinde 'lira' dönemi
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Moody's'e 16,25 milyon dolarlık ceza
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? 29 Ağustos dolar kuru yorumları
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum