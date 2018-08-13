Merkez Bankası: TL zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi

ANKARA (DHA) - Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği duyuruldu.
Merkez Bankası'ndan 'Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu' başlığı ile yapılan açıklama şöyle:
"Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla;
• Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.
• Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.
Yabancı Para Diğer YükümlülüklerMevcut Zorunlu Karşılık OranlarıYeni Zorunlu Karşılık Oranları
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli% 24% 20
2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli% 19% 15
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli% 14% 10
• Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.
• Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.
Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır."
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