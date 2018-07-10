Merkez Bankası verilerine göre piyasa 27.9 milyar lira fazlada

İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, bugün piyasanın 27 milyar 902.5 milyon lira fazlada olduğunu açıkladı.

Bankaların serbest depoları toplamı 33 milyar 618.9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Merkez Bankası verilerine göre, piyasa;

- 11 Temmuz'da 19 milyar 856.1 milyon lira,

- 12 Temmuz tarihinde ise 31 milyar 895.8 milyon lira ekside görünüyor.

