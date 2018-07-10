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Merkez Bankası verilerine göre piyasa 27.9 milyar lira fazlada

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, bugün piyasanın 27 milyar 902.5 milyon lira fazlada olduğunu açıkladı.

İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası, bugün piyasanın 27 milyar 902.5 milyon lira fazlada olduğunu açıkladı.
Bankaların serbest depoları toplamı 33 milyar 618.9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Merkez Bankası verilerine göre, piyasa;
- 11 Temmuz'da 19 milyar 856.1 milyon lira,
- 12 Temmuz tarihinde ise 31 milyar 895.8 milyon lira ekside görünüyor.

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