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Merkez Bankası: "Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır."

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

Merkez Bankası: "Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır."


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