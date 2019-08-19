FİNANS

Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi.

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi.


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