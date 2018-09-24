Merkez Bankası'ndan açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-25 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Toplantısı", TCMB ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştiriliyor.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya tarafından açılışı yapılan toplantıda, küresel ekonomik ve finansal gelişmeler ile finansal tabana yayılma konuları ele alınıyor.

