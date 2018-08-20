Merkez Bankası'ndan swap anlaşması duyurusu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında ikili bir para takası (swap) anlaşması imzalandı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Katar Merkez Bankası (QCB) ile 17 Ağustos'ta Doha'da düzenlenen bir törenle, swap anlaşması imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu anlaşma 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.
Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama
Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Ağustos güncel altın fiyatları
Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik
Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum