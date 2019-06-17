FİNANS

Merkez Bankasından Türk lirası likidite adımı

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

TCMB açıklamasından: - "Piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir" - "Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verildi.

Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek.

Piyasa yapıcı likidite imkânı limitleri, piyasa yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacak.

Analistler, bankacılık sektöründe önde gelen 12 bankanın piyasa yapıcı olduğunu ve piyasa yapıcı bankaların piyasada faiz oranının oluşmasında önemli rol oynadığını belirterek, piyasa yapıcı bankaların Merkez Bankası, Hazine ve iş dünyası arasında köprü görevi gördüğünü, Merkez Bankası politikalarının günlük yaşamdaki faydasına aracılık ettiğini ve toplumsal sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Analistler, Merkez Bankasının eskiden piyasa yapıcılara daha düşük orandan likidite sağladığını, son yıllardaki olağanüstü gelişmeler nedeniyle piyasa yapıcı bankalara düşük oran uygulamasından vazgeçildiğini anımsattı.

Ekonomideki yeniden dengelenme sürecinin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörüldüğü şekilde gelişmesi, enflasyonun düşmeye başlaması ve iktisadi konjonktürün normalleşmesiyle uygulamanın yeniden hayata geçirildiğini bildiren analistler, Merkez Bankasından uygun oranla likidite sağlayan piyasa yapıcı bankaların, iş dünyasına uygun oranla kredi kullandırabileceğini söyledi.

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlüSÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü
Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdüEdirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
likidite imkânı TCMB

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Depolarda çürümeye başlayınca fiyatı 6 TL'ye çıktı

Depolarda çürümeye başlayınca fiyatı 6 TL'ye çıktı

Dolarda S-400 etkisi! İşte son durum...

Dolarda S-400 etkisi! İşte son durum...

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Gram altın 9 ayın zirvesinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a geriledi

TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

TÜİK - Konut satışları Mayıs’ta yıllık yüzde 31.3 düştü (2)

TÜİK - Konut satışları Mayıs’ta yıllık yüzde 31.3 düştü (2)

Ferrero Fındık’a ‘en fazla ihracat yapan firma’ ödülü

Ferrero Fındık’a ‘en fazla ihracat yapan firma’ ödülü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.