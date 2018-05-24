"Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve saygınlığı önemli"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve saygınlığının önemli olduğunu belirterek, "Merkez Bankası ve bankacılık kesiminin güçlü mali yapısının korunmasına gerekli özen gösterilmeli." dedi.

Bahçıvan, İSO Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, finansal istikrarsızlığın başta enflasyon olmak üzere hemen hemen tüm dengeler üzerinde her zaman ağır tahribat, büyük riskler ve zararlar doğurduğunu söyledi.

Finansal istikrara yönelik güvensizlik uzadıkça, duruma seyirci kalındıkça kurdaki ve faizdeki artış eğiliminin ileriye yönelik endişe verici boyutlara ulaştığını ifade eden Bahçıvan, "En önemli endişe kaynağı, risklerin kontrolden çıkması ihtimalidir. Mevcut sürecin kalıcı birtakım tahribatlar yaratmaması için proaktif bir tutumun en doğru tutum olacağına inanıyoruz." dedi.

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- "Finansal istikrarın ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanık oluyoruz"

Erdal Bahçıvan, küresel finansal kaynakların azaldığı bir dönemde Türkiye'nin, söylem ve uygulamalarında diğer ülkelerden daha dikkatli olması gerektiğini, 24 Haziran seçimlerinden sonra iktidara kim gelirse gelsin finansal istikrara verilen önemin temel belirleyici olacağını vurguladı.