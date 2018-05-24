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"Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve saygınlığı önemli"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:04 | Son Güncelleme

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: - "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve saygınlığı önemli. Merkez Bankası ve bankacılık kesiminin güçlü mali yapısının korunmasına gerekli özen gösterilmeli" - "24 Haziran seçimlerinden sonra iktidara kim gelirse gelsin finansal istikrara verilen önem temel belirleyici olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve saygınlığının önemli olduğunu belirterek, "Merkez Bankası ve bankacılık kesiminin güçlü mali yapısının korunmasına gerekli özen gösterilmeli." dedi.

Bahçıvan, İSO Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, finansal istikrarsızlığın başta enflasyon olmak üzere hemen hemen tüm dengeler üzerinde her zaman ağır tahribat, büyük riskler ve zararlar doğurduğunu söyledi.

Finansal istikrara yönelik güvensizlik uzadıkça, duruma seyirci kalındıkça kurdaki ve faizdeki artış eğiliminin ileriye yönelik endişe verici boyutlara ulaştığını ifade eden Bahçıvan, "En önemli endişe kaynağı, risklerin kontrolden çıkması ihtimalidir. Mevcut sürecin kalıcı birtakım tahribatlar yaratmaması için proaktif bir tutumun en doğru tutum olacağına inanıyoruz." dedi.

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- "Finansal istikrarın ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanık oluyoruz"

Erdal Bahçıvan, küresel finansal kaynakların azaldığı bir dönemde Türkiye'nin, söylem ve uygulamalarında diğer ülkelerden daha dikkatli olması gerektiğini, 24 Haziran seçimlerinden sonra iktidara kim gelirse gelsin finansal istikrara verilen önemin temel belirleyici olacağını vurguladı.

Bahçıvan, "İSO olarak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve saygınlığının değerini, yeri ve zamanı geldiğinde birçok kez ifade ettik. Bugün de aynı anlayış ve tutumu koruyoruz. Bankacılık sektörünün güçlü yapısı, ekonomimiz açısından önemli bir güven kaynağı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve saygınlığı önemli. Merkez Bankası ve bankacılık kesiminin güçlü mali yapısının korunmasına gerekli özen gösterilmeli." şeklinde konuştu.

Dünyada likidite bolluğu ve düşük faiz döneminin geride kaldığı yeni düzenin, tüm ekonomileri daha dikkatli olmaya zorladığını vurgulayan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Özellikle gelişmekte olan ülkeler taşıdıkları riskler nedeniyle çok daha dikkatli olmalı. Ülkeler finansal koşullardaki sıkılaşma ve doların güçlenme eğilimi nedeniyle kur ve faiz baskısı altında kalıyor. Bu durum kırılganlıkları ve belirsizlikleri yüksek olan ekonomilerin maalesef negatif ayrışmasına neden oluyor. Ülkemiz de negatif ayrışan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bugün geldiğimiz noktada, sürdürülebilir, istikrarlı ve kaliteli büyüme için finansal istikrarın ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanık oluyoruz."

Toplantıda İSO Meclisi ve Meslek Komitelerinin daha etkin hale getirilmesi için oluşturulan 14 Meclis Çalışma Grubu da açıklandı.

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İSO mayıs ayı olağan toplantı merkez bankası

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