Merkez Bankası'nın döviz depo ihalesinde teklif gelmedi

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif gelmedi.
Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 1 milyar 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 19.25, dolarda ise yüzde 2.00 olarak açıklanmıştı.
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