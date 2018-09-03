Merkez Bankası'nın döviz depo ihalesinde teklif gelmedi

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif gelmedi.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 1 milyar 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 19.25, dolarda ise yüzde 2.00 olarak açıklanmıştı.

