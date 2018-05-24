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"Merkez Bankası'nın faiz artışı adımı yalnız bırakılmamalı"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Avdagiç: - "Merkez Bankası'nın 300 puanlık faiz artışı doğru olduğu kadar çok maliyetli bir adım. Bu yükü eninde sonunda hepimiz paylaşacağız. O sebeple Merkez Bankası'nın faiz artışı adımı, kesinlikle yalnız bırakılmamalı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 300 puanlık faiz artışının doğru olduğu kadar çok maliyetli bir adım olduğunu belirterek, "Aklımızdan hiç çıkarmayalım ki, bu yükü eninde sonunda hepimiz paylaşacağız. O sebeple Merkez Bankası'nın faiz artışı adımı, kesinlikle yalnız bırakılmamalı." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecindeki Türkiye'de oluşturulmak istenen telaş havasını dağıtmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Başta sorumluluk sahibi siyasetçiler olmak üzere vatandaşından tüccarına, bürokratından tüm partilerin mensuplarına kadar herkese milli bir görev düştüğünü aktaran Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dövizdeki tırmanışa karşı birlik olmazsak, Merkez Bankası'nın paramızı korumak için kullanacağı enstrümanları etkisizleştirmiş oluruz. Bu da önümüzdeki tabloyu ağırlaştırmaktan ve yurt dışındaki manipülasyona alet olmaktan başka işe yaramaz. Özellikle iş çevrelerine ve üreticilerimize tavsiyem, dolarla iş yapmayanların dolardan uzak kalmaları. Vatandaşlarımızın ise küçük birikimlerini daha çok kazanma arzusu ile riske etmemeleridir. Üzerinde ay yıldız bulunan paramızın kıymetini bilelim. Türk Lirası'nı gözümüz gibi muhafaza edelim."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç

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