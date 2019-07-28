FİNANS

Merkez Bankasının faiz indirim kararı

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: - "Faiz indirim kararı iş dünyası adına müjdedir"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı faiz indirim kararının, iş dünyası adına müjde olduğunu bildirdi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun 425 baz puanlık faiz indirim kararının reel sektör finansman maliyetlerine yansıyacak olması açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin büyüme sürecine katkı sağlayacak ve istihdamın önünü açacak faiz indirim kararının kademeli olarak sürdürülmesinin, enflasyonla mücadele süreci ile entegreli bir politika uygulanması açısından önemli olduğunu vurgulayan Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"Faiz indirim kararı iş dünyası adına müjdedir. Enflasyon oranlarının yüzde 15'lere gerilediği ve yıl sonu beklentilerinde pozitif eğimin ortaya çıktığı bugünlerde karar kritik önemde ve gelecek dönemin çizgilerini ortaya koyan bir durumdadır. Bu nedenle emeği geçenlere teşekkür ederiz."

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Giresun GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu TCMB'nin faiz indirim kararı

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