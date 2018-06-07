FİNANS

Merkez Bankasının faiz kararı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Merkez Bankasının almış olduğu kararın, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesi ve enflasyonla köklü mücadele anlamında atılmış adımlar olarak görüldüğü sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yükseltme kararının, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşürülmesi ve enflasyonla köklü mücadele anlamında atılmış adımlar olarak görüldüğü sürece desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Zeybekci, Denizli Ziraat Odasını ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkez Bankasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltmesi ve ardından döviz kurunda yaşanan gerilemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, söz konusu kararın "piyasaların önüne geçme, proaktif olma" yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

"Merkez Bankasının enflasyonu düşürücü yönde attığı bu adımları, ileride enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi ve dolayısıyla Türkiye'de faizlerin de bundan sonra kalıcı yönde bir sürece doğru yönelmesi açısından baktığımızda desteklenen kararlar olarak görüyoruz" diyen Zeybekci, 24 Haziran'dan sonra enflasyonla mücadele yönünde atılan adımlara yapısal tedbirlerle devam edeceklerini ifade etti.

Enflasyonun düşmesi için üretimin ve yatırımların artması gerektiğini, bunun için de düşük faizin gerekli olduğunu aktaran Zeybekci, şöyle konuştu:

"Normale dönüşle ilgili çok önemli adımlarımız olacak. Bunun hazırlıklarını yaptık. Bir kısmını da Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik Başbakanlığa. Süreci başlattık. Bunlar ne? Tarımsal üretimin desteklenmesi, ürünlerin paketlenmesi, tasnif edilip saklanması, taşınması ve satılmasıyla ilgili almış olduğumuz kararlar, seracılığın desteklenmesi, teknoloji yatırımlarının desteklenmesiyle ilgili çok önemli kararlarımız var. Enflasyon sepeti içindeki en önemli kalem gıda ve tarım. Gıda, yiyecek ve içecek fiyatları... Buralarda çok net müdahalelerimiz olacak.

Onun için Merkez Bankasının almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bunun piyasanın önüne geçmek, geçtikten sonra da inşallah 24 Haziran'dan sonra bir toparlama adımlarını da izlemek dileğiyle biz bunu olumlu buluyoruz."

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
TSPB/Topaç: İFM projesini bütün çalışmaların en tepesinde görüyoruzTSPB/Topaç: İFM projesini bütün çalışmaların en tepesinde görüyoruz
TİM: İhracatın cirodaki payı ilk çeyrekte yüzde 7.0 arttıTİM: İhracatın cirodaki payı ilk çeyrekte yüzde 7.0 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ekonomi faiz merkez bankası Politika faizi

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

Kadın girişimciler ‘İyi İşler’le güçleniyor.

Kadın girişimciler ‘İyi İşler’le güçleniyor.

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.