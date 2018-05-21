Merkez Bankasının TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 334 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 250 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,60369, en düşük fiyat 4,58920, en yüksek fiyat 4,61420 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,59553 olarak gerçekleşti.
Türk lirası uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 125 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,71781, en düşük fiyat 4,70430, en yüksek fiyat 4,73030 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,71261 olarak gerçekleşti.
Türk lirası uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 135 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,87206,en düşük fiyat 4,85010, en yüksek fiyat 4,88630 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,85639 olarak gerçekleşti.
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