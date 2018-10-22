Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 121,2 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 121,2 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylülde sonunda 1 trilyon 121,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 587 milyar liralık kısmı Türk lirası, 534,2 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

