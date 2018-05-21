Merkezi yönetim brüt borç stoku 921,1 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 921,1 milyar lira oldu.
Hazine Müsteşarlığı, 30 Nisan 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonunda 921,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Borç stokunun yaklaşık 553 milyar liralık kısmı Türk lirası, 368,1 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.
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