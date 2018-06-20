Merkezi yönetim brüt borç stoku 959 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 959 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 31 Mayıs 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonunda 959 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun yaklaşık 556,4 milyar liralık kısmı Türk lirası, 402,6 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

