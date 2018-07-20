Merkezi yönetim brüt borç stoku 969,8 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 969,8 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 30 Haziran 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonunda 969,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun yaklaşık 561,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 408,6 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

