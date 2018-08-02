Mermer ihracatında hedef 2,5 milyar dolar

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, "Bu yıl mermer ihracatındaki öngörümüz 2,5 milyar dolar gibiydi fakat son zamanlarda Çin ve Amerika ticaret savaşı, dünyadaki çeşitli olumsuz gelişmeler hafif de olsa sektörde duraklamaya neden oldu. Bunun geçici olduğunu, yakın zamanda tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'den 1 milyar 900 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldığını belirtti.

Mermer ihracatının 2013 yılında 2 milyar 250 milyon dolara kadar çıktığını dile getiren Türk, şöyle devam etti:

"Bu rakam sonraki yıllarda çeşitli nedenlerle düşüş gösterdi ve 1 milyar 600 milyona kadar geriledi. Geçen sene 1 milyar 900 milyona çıktı. Bu yıl bizim öngörümüz 2,5 milyar dolar gibiydi fakat son zamanlarda Çin ve Amerika ticaret savaşı, dünyadaki çeşitli olumsuz gelişmeler hafif de olsa sektörde duraklamaya neden oldu. Bunun geçici olduğunu, yakın zamanda tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyoruz."