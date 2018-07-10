Mersin iş dünyasından yeni kabineye destek

MERSİN (AA) - Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Canan Sunay, "Devlet yönetimi deneyimi ile özel teşebbüs iş dünyası deneyimi birlikteliğinin seçkin bir örneği olan yeni kabineyi destekliyor ve başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Sunay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinenin, Türkiye'yi daha huzurlu, ve zengin hale getireceğine inandıklarını, TURAB'ın da yeni çalışmaların destekçisi olduğunu belirtti.

"Devlet yönetimi deneyimi ile özel teşebbüs iş dünyası deneyimi birlikteliğinin seçkin bir örneği olan yeni kabineyi destekliyor ve başarılar diliyoruz." ifadesini kullanan Sunay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin jeopolitik durumu gerçeği, milletimizin yüksek milli menfaatleriyle barış dolu bir dünyada yer alma konusunda devlet yönetimimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz."

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol da kabinenin oluşturulmasının ardından sıranın çok çalışmaya geldiğini ifade etti.