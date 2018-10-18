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"Mersin Limanı konteyner işlem hacmiyle ilk sıraya yükseldi"

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

Mersin Uluslararası Limanı Genel Müdürü Johan Van Daele: - "Yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 1 milyon 236 bin TEU konteyner elleçlenerek yeni bir rekora imza atıldı. MIP konteyner işlem hacmiyle Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldi" - "Önümüzdeki 5 yıl içinde profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki liman kullanıcılarının beklentilerini en üst standartlarda karşılayabilmek için 450 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, yılın 9 ayında 1 milyon 236 bin TEU konteyner elleçleyerek yeni bir rekora imza atıldığını, MIP'ın Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldiğini bildirdi.

Daele, yaptığı yazılı açıklamada, MIP'in işlem hacmiyle Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yerleştiğini belirtti.

Daele, şunları kaydetti:

"Yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 1 milyon 236 bin TEU konteyner elleçlenerek yeni bir rekora imza atıldı. MIP konteyner işlem hacmiyle Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olarak birinci sıraya yükseldi. Bu, MIP tarihinde aynı zamanda yeni bir rekordur. Kaydedilen başarıda 2016 yılında hizmete sunduğumuz EMH 1 Terminali büyük rol oynadı. Önümüzdeki 5 yıl içinde profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki liman kullanıcılarının beklentilerini en üst standartlarda karşılayabilmek için 450 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin potansiyeline ve hinterlandın gelişimine duyduğumuz güvenle yeni yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. MIP'in bölge deniz taşımacılığının merkezi konumunu koruması için liman tesislerini global ölçekte inşa edilen 20 bin TEU ve üstü kapasiteli gemilere hizmet verebilecek seviyeye yükseltmek üzere hazırlıklarımıza başladık."

- "İnovatif projeler geliştirmeye devam ediyoruz"

Daele, bu yıl operasyonel verimliliği arttırmak amacıyla 1 rıhtım vinci, 5 saha vinci, 3 reach stacker ve 3 boş konteyner istif makinesi yatırımı yaparak operasyona kazandırdıklarını belirtti.

Ekipman yatırımlarının yanında genişleme yatırımlarının da devam ettiğini aktaran Daele, "2016 yılının ağustos ayında hizmete sunulan EMH Terminali'nin 1. aşamasıyla kapasitemiz 1,8 milyon TEU'dan 2,6 milyon TEU'ya çıktı. MIP, bu sayede 15 metre drafta (su derinliği) sahip mega gemileri ağırlayabiliyor." ifadesini kullandı.

MIP'in, Doğu Akdeniz'in lider limanı olma konumunu korumak ve daha da güçlendirmek için çalıştıklarını aktaran Van Daele, şöyle devam etti:

"MIP olarak bu hızlı gelişimin paralelinde dünya ligindeki rekabet gücümüzü artıracak, ihracatçı ve ithalatçılarımıza zaman ve maliyet avantajı sağlayacak inovatif projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda en önemli gelişmelerden biri, ithalat ve ihracatta bekleme sürelerini kısaltacak Gümrük Entegrasyonu'nun sağlanması oldu. Pilot liman seçilerek ilk kez MIP'te hayata geçirilen 'Konteyner ve Liman Takip Sistemi' sayesinde Gümrük İdaresi Sistemi ile MIP Terminali İşletim Sistemi entegre edildi. Böylece gümrük denetimlerinin etkinliği arttı, limana gelen-giden konteynerlerin, liman içi hareketleri dahil olmak üzere etkin bir şekilde izlenmesi ve sağlıklı istatistik üretilmesi mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra ihracattaki muayene süreçlerinin kısaltılması amacıyla yaptığımız 'konteyner tarama' yatırımının da operasyona son derece olumlu yansımaları oldu."

Daele, Mersin Limanının, dünya ticaretinin rekabetçi pazarında önemli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
mersin Mersin Uluslararası Limanı MIP

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