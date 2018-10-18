FİNANS

Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı 

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

MERSİN Uluslararası Limanı (MIP), 2018'in ilk dokuz ayında 1 milyon 236 bin TEU konteyner taşımasıyla, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı haline geldi.

Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı 

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Uluslararası Limanı (MIP), 2018'in ilk dokuz ayında 1 milyon 236 bin TEU konteyner taşımasıyla, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı haline geldi. Genel Müdür Johan Van Daele, bu başarıda 2016'da hizmete sunulan EMH 1 Terminali'nin büyük rol oynadığını söyledi.
Mersin Limanı'nda ilk 9 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 1 milyon 236 bin TEU konteyner taşındığını, bunun MIP tarihinde yeni bir rekor olduğunu belirten Daele, elde edilen başarıyı değerlendirdi. Daele, "Kaydedilen başarıda 2016 yılında hizmete sunduğumuz EMH 1 Terminali büyük rol oynadı. Bu sayede 15 metre su derinliğine sahip mega gemileri ağırlayabiliyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki liman kullanıcılarının beklentilerini en üst standartlarda karşılayabilmek için 450 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Liman tesislerini global ölçekte inşa edilen 20 bin TEU ve üstü kapasiteli gemilere hizmet verebilecek seviyeye yükseltmek üzere hazırlıklarımıza başladık" dedi.
Mersin Limanı'nın, dünya ticaretinin rekabetçi pazarında önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Van Daele, "Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Stratejik konumumuzun avantajını limanımız, bölgemiz ve hinterlandımız için kalıcı bir varlığa dönüştürmek yatırımlarla mümkündür ve sürekli gelişmekte olan bir pazarda yatırım kesinlikle gereklidir. Bu sayede Mersin'in, 'Doğu Akdeniz'in önde gelen limanı' olma hedefine ulaşmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandıEvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı
Turizmde 40 milyon turist beklentisiTurizmde 40 milyon turist beklentisi
Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldiAraplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmde 40 milyon turist beklentisi

Turizmde 40 milyon turist beklentisi

Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi

Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi

Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği

Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği

Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

'Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz'

'Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz'

'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira

'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.