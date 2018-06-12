Mersin'de Afrika Tanıtım Günleri

MERSİN (AA) - Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Luc Joseph Okio, "Türkiye ile Kongo arasında tarım, balık, madencilik, alt yapı, inşaat ve enerji gibi alanlarda geliştirilebilecek önemli bir ticaret potansiyeli bulunuyor. Kongo'nun geleceğini Türk yatırımcılarla beraber inşa etmek istiyoruz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde, Afrika ülkeleriyle ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini artırmak amacıyla iş insanı ve sanayicilere yönelik "Afrika Tanıtım Günleri" programı düzenlendi.

Okio, MTSO binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında gelişen iş birliği bağlarını ve Kongo Cumhuriyeti ile Türkiye arasında 2013 yılında karşılıklı olarak diplomatik misyonların açılmasından yana yapılan temasların olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Türkiye'ye 2018 yılında Kongo Cumhuriyeti Konsolosu olarak geldiğini anımsatan Okia, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine takdim ettiği güven mektubunun ardından yaptığı görüşmenin ikili ilişkilerdeki dinamiği ortaya koyduğunu kaydetti.