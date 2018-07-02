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Mersin'de böğürtlen hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Güngör: - "Böğürtlenler bu yıl hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun ediyor"

MERSİN (AA) - Mersin'in meyve sebze üretiminde önemli merkezlerinden olan Silifke ilçesinde böğürtlen hasadı başladı.

Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı ve üretici Fatih Güngör, hasadın ardından yaptığı açıklamada, ilk böğürtlen hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Böğürtlenin reçel, dondurma, marmelat ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirten Güngör, hasat edilen ürünlerin gelen talebe göre Türkiye'nin çeşitli illerine kilogramı 5 liradan gönderildiğini kaydetti.

İlçede 130 dönüm arazide yaklaşık 300 ton böğürtlen üretildiğini ifade eden Güngör, "Silifke'nin uygun iklimi sayesinde böğürtlen hasadı diğer illere göre daha erken yapılıyor. Bu da üreticilere büyük avantaj sağlıyor. Böğürtlen, ilçede çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri. Böğürtlenler bu yıl hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek hasat dolayısıyla da istihdama katkı sağlıyor." dedi.

Güngör, geliri ve gördüğü talep nedeniyle ilçede böğürtlen üretimine olan ilginin de her yıl arttığını sözlerine ekledi.

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