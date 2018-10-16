FİNANS

Mersin'de güz domatesi hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde serada yetiştirilen domates, üreteci tarafından kilogramı 3 lira 60 kuruştan satılıyor - Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Çalışkaner: - "Çok kaliteli yetiştirilen domateslerimiz özellikle Irak, Suudi Arabistan, Romanya ve Suriye gibi ülkelere ihraç ediliyor"

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde serada yetiştirilen güz domatesinin hasadına başlandı.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Çalışkaner, oda genel sekreteri Aydın Çiftçi ve ziraat mühendisi Ali Tunç Kayacı Mahallesi'nde hasada başlayan üreticileri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Çalışkaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, serada yetiştirilen güzlük domatesin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Domatesin tarlada 3 lira 60 kuruştan alıcı bulduğunu belirten Çalışkaner, şöyle konuştu:

"İlçemizde serada 30 bin dönüm alanda domates üreticiliği yapılıyor ve yaklaşık 400 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Çok kaliteli yetiştirilen domateslerimiz özellikle Irak, Suudi Arabistan, Romanya ve Suriye gibi ülkelere ihraç ediliyor. İhracatın hareketli olması domates fiyatlarının da iyi olmasını sağlıyor. Üreticimizin yüzü gülüyor."

Çalışkaner, domatesin kilogram maliyetinin şu anda 2 lira civarında olduğunu ifade etti.

Kayacı Mahallesinde 4 dönüm serada domates üreticiliği yapan Şahsenem Cüce de fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

İlk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Cüce, "Geçtiğimiz yıllardan kalan borçlarımızı da bu sezonda elde ettiğimiz kazançla kapatmış olacağız. İstikrarlı bir fiyat var. İnşallah bu şekilde devam eder ve tüm üreticilerimizle birlikte bizim de yüzümüz gülmeye devam eder." dedi.

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domates Erdemli güzlük domate

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