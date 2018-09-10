Mersin'de iş gücü kalitesini artırma çalışması

MERSİN (AA) - Mersin'de aralarında kentteki Suriyelilerin de bulunduğu 500 kişi için tarım ve hayvancılık alanındaki bilgilerinin artırılması ve istihdama katkı amacıyla düzenlenen "Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Artırılması Projesi"nin bu yılki etabı başlatıldı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Mülteci Örgütü ortaklığı, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü ile İŞKUR destekleriyle düzenlenen proje kapsamındaki çalışmalar başladı.
MTSO'nun da düzenleyecek istihdam fuarında kalifiye işçiler ile firmaların buluşması noktasında destek vereceği projeyle tarım sektöründe yaşanan işçi açığının kapatılması planlanıyor.
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, MTSO'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, geçen yıl başladıkları çalışmayı bu yıl da sürdürdüklerini aktardı.
Projenin Mersin'in yanı sıra Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve İzmir'i de kapsadığını bildiren Selışık, şunları kaydetti:
"Mersin'de projeden 500 kişinin faydalanmasını hedefliyoruz. Projeden yararlanacak kişilerin yüzde 70'i Suriyelilerden, yüzde 30'u Türk vatandaşlarından seçilecek. Katılımcıların yüzde 30'unun ise kadın olması zorunlu. Mersin'de kanatlı yetiştiriciliği, sera üretimi ve meyve üretimi eğitimleri verilecek. Teorik eğitimler sonrasında kursiyerler paydaş işletmelerde iş başı eğitimi alacak. Proje sonunda bir istihdam fuarı düzenlenecek ve kalifiye personelle işletmeler bir araya getirilecek."
Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Ayhan Baran da geçen yıl kentte 900 kişiye ulaşıldığını, bunun 300'ünün Mersinli olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin şu anda dünyada tarımsal üretimde 7'nci sırada olduğunu ifade eden Baran, 2023 tarım sektörü hedefinin ilk 5 içinde yer alabilmek olduğunu, bu hedefe ulaşabilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.
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