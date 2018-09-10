Mersin'de iş gücü kalitesini artırma çalışması

MERSİN (AA) - Mersin'de aralarında kentteki Suriyelilerin de bulunduğu 500 kişi için tarım ve hayvancılık alanındaki bilgilerinin artırılması ve istihdama katkı amacıyla düzenlenen "Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Artırılması Projesi"nin bu yılki etabı başlatıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Mülteci Örgütü ortaklığı, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü ile İŞKUR destekleriyle düzenlenen proje kapsamındaki çalışmalar başladı.

MTSO'nun da düzenleyecek istihdam fuarında kalifiye işçiler ile firmaların buluşması noktasında destek vereceği projeyle tarım sektöründe yaşanan işçi açığının kapatılması planlanıyor.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, MTSO'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, geçen yıl başladıkları çalışmayı bu yıl da sürdürdüklerini aktardı.