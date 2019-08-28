FİNANS

Mersin'de kişniş üzümü hasadı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Dolmadan pilava, tatlıdan bisküviye kadar birçok gıdada yer bulan "Kuş üzümü"nün ham maddesi olan kişniş üzümünün hasadı Gülnar ilçesinde başladı - Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar: - "Kişniş üzümünde bu yıl bin 200 ile bin 400 ton arasında rekolte bekliyoruz. Bu üzümde üretim kadar paketleme ve pazar aşaması da çok önemli. İlçemize paketleme tesisi kazandırmak için gerekli çalışmalara devam ediyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin'de, "Kuş üzümü" olarak da bilinen kişniş üzümünün hasadı başladı.

Boyut olarak normal üzümden daha küçük olan ve çekirdeği bulunmayan kişniş üzümü, Gülnar ilçesindeki çiftçiler tarafından toplanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren hasadı yapılan üzümler, sofraları "Kuş üzümü" olarak süslemesi için bağlara serilen çadırlarda 10 ile 12 gün arasında kurutulmaya bırakılıyor.

Renkli görüntülere sahne olan kurutma çalışmalarının ardından elekten geçirilen üzümler, paketlenerek satışa sunuluyor.

Hasatla ilgili açıklama yapan Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Türkiye'nin kişniş üzümü üretiminin büyük bölümünün ilçede karşılandığını söyledi.

Ürünün, çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Kişniş üzümünde bu yıl bin 200 ile bin 400 ton arasında rekolte bekliyoruz. Bu üzümde üretim kadar paketleme ve pazar aşaması da çok önemli. İlçemize paketleme tesisi kazandırmak için gerekli çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

C vitamini bakımından zengin olduğu bilinen, dolma, pilav, bisküvi, tatlı ve pastalarda da sıkça kullanılan kişniş üzümü, çerez olarak da tüketiliyor.

Geçen yıl kilogramı 25 liradan alıcı bulan üzümlerin, bu yıl kilogramı 30 ile 35 liradan satılması bekleniyor.

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