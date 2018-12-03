FİNANS

Mersin'de örtü altında çilek hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 12:34 | Son Güncelleme

Meyve üretim çeşitliliğiyle öne çıkan Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen çilekler kilogramı 12 liradan satıldı

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Mersin'de, örtü altında yetiştirilen çileklerin hasadına başlandı.

Meyve üretim çeşitliliğiyle öne çıkan Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen ilk çilekler kilogramı 12 liradan alıcı buldu.

Atayurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Aydın'ın serasında yapılan hasatta yaklaşık 200 kilogram çilek toplandı.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü altında yılın ilk çilek hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, çiftçilere teşekkür etti.

Silifke'nin, çileğinin kokusu, aroması ve lezzetiyle öne çıktığını belirten Türer, "Bu yıl ilçemizde, 3 bin 350 dönümü örtü altında olmak üzere toplam 20 bin dönüm araziden 70 ile 80 bin ton arasında çilek hasadı bekliyoruz." dedi.

Türer, çileğin üreticiden 12 liradan alındığını, ilk hasattaki ürünlerin iç piyasaya gönderileceğini, hasadın artmasıyla Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatın gerçekleştirileceğini vurguladı.

Silifke'de çilek üretiminin, dikimden hasadına kadar önemli bir bir istihdam sağladığına dikkati çeken Türer, "Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 bin kişi çilek üretimi sayesinde ekmek kapısı buluyor." ifadesini kullandı.

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