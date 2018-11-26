Mersin’de sığ deniz sondajı başlıyor

MERSİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının ardından Mersin’de sığ deniz sondajına başlanacağını belirterek, "Doğu Akdeniz’de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da, sonuç ne olursa olsun sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğal gaz bulana kadar asla durmayacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Mersin’de sığ deniz sondajını başlatma töreninde konuştu.

Milli Enerji ve Maden Politikası’nın arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa felsefesiyle oluşturulduğunu hatırlatan Dönmez, hedefin enerjide bağımsız ve güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi.

Dönmez, bütün plan ve stratejilerin temelinin Türkiye’nin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlaması üzerine kurduklarını belirterek, "Büyük ve Güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için yerli ve milli kaynaklara dayalı dengeli bir enerji portföyünü oluşturmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda projelerimizi bir bir hayata geçirdik, geçiriyoruz. Attığımız adımlar sadece ülkemizi değil, bölgemizdeki enerji piyasasını da temelden değiştirebilecek etkiye sahip." diye konuştu.