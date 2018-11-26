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Mersin’de sığ deniz sondajı başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da sonuç ne olursa olsun sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğal gaz bulana kadar asla durmayacağız" - "Türkiye, tarihi misyonuna uygun hareket ederek Doğu Akdeniz’de de barış ve istikrarın savunucusu olacak. Daha önce de birçok defa söylediğimiz gibi bizim kimsenin kaynaklarında gözümüz yok" - "Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de derin deniz bırakacağız"

MERSİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının ardından Mersin’de sığ deniz sondajına başlanacağını belirterek, "Doğu Akdeniz’de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da, sonuç ne olursa olsun sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğal gaz bulana kadar asla durmayacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Mersin’de sığ deniz sondajını başlatma töreninde konuştu.
Milli Enerji ve Maden Politikası’nın arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa felsefesiyle oluşturulduğunu hatırlatan Dönmez, hedefin enerjide bağımsız ve güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi.

Dönmez, bütün plan ve stratejilerin temelinin Türkiye’nin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlaması üzerine kurduklarını belirterek, "Büyük ve Güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için yerli ve milli kaynaklara dayalı dengeli bir enerji portföyünü oluşturmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda projelerimizi bir bir hayata geçirdik, geçiriyoruz. Attığımız adımlar sadece ülkemizi değil, bölgemizdeki enerji piyasasını da temelden değiştirebilecek etkiye sahip." diye konuştu.

Son dönemde STAR Rafinerisi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım gibi projelerin hayata geçtiğini hatırlatan Dönmez, yerli kömürde atak yapıldığını ve doğal gaz fiyatlarının serbest piyasada belirlenmesine katkı sağlayan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nın da aktif hale getirildiğini vurguladı.

Bakan Dönmez, Fatih gemisiyle ilk derin deniz sondajının geçen ay başlatıldığını anımsatarak, "Bugün de Mersin’de sığ deniz sondajına başlamanın heyecanı içerisindeyiz." dedi.
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- "Doğal gaz veya petrol bulana kadar durmayacağız"

Gerçekleştirilen projelerle sadece Türkiye’ye değil bölgeye de önemli katkılar sunulduğunun altını çizen Dönmez, "Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın sağlanması temel amacımız. Türkiye, tarihi misyonuna uygun hareket ederek, Doğu Akdeniz’de de barış ve istikrarın savunucusu olacak. Daha önce de birçok defa söylediğimiz gibi bizim kimsenin kaynaklarında gözümüz yok. Derdimiz hukuki haklarımızı kullanarak kendi kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak. Böylece bölgemize de katkı yapmak. Biz kendi enerji stratejimiz doğrultusunda hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik arama faaliyetlerinin yürütüldüğüne dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:

"Fatih ve envanterimize kattığımız ve kısa bir süre sonra ülkemize gelip sondaj faaliyetlerine başlayacak olan ikinci gemimizle derin ve ultra derin deniz sondaj çalışmalarımızı ve son olarak da bugün de sığ deniz sondaj hamlemizi yapıyoruz. Sığ denizdeki sondaj çalışmalarımızı, projenin ihtiyaçlarına uygun olarak 101 metre ve 90 metre su derinliklerinde çalışabilecek sondaj platformumuzla gerçekleştireceğiz. Doğu Akdeniz’de sahip olduğumuz ruhsat alanları içerisinde ilk olarak iki adet sığ deniz arama kuyusu kazacağız. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve planlanmış bu kuyularımızdan sonra da sonuç ne olursa olsun, sondaja devam edeceğiz. Kazdığımız kuyularda petrol veya doğal gaz bulana kadar asla durmayacağız. Fatih, Barbaros, Oruç Reis, bu platformumuz ve yakında filomuza katılacak olan yeni sondaj gemimiz denizlerdeki mevcudiyetimizin belgeleridir. Bayrağımız buradaki varlığımızın ebedi tescilidir."

- "Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de derin deniz bırakacağız"

Sığ deniz arama projesi kapsamında ilk kuyunun Mersin’in yaklaşık 19 deniz mili güneyinde olan Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda kurulacağını ifade eden Dönmez, 2 bin 100 metre derinliğindeki ilk kuyunun 101 metre su derinliğine sahip bu lokasyonda açılacağını söyledi.

Söz konusu sondajın yaklaşık iki ay süreceğini belirten Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Sonrasında, sondaj faaliyetini yapan platform Adana/Karataş’a taşıyacağız. Orada da yaklaşık 4 bin 100 metre derinliğindeki Kuzupınarı-1 kuyusu açacağız. İkinci kuyumuzdaki çalışma süremizi de yaklaşık dört ay olarak belirledik.
Bu iki kuyuyu tamamladıktan sonra da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Keşfedilmemiş, aranmamış ne sığ ne de derin deniz bırakacağız. Hidrokarbon aramacılığının sabır gerektiren faaliyetler olduğunun farkındayız. Bu nedenle yerli mühendislerimizin gayretiyle çalışmalarımız devam edecek. Dünyada sondaj faaliyetleri ile öne çıkan ülkeler dahi ilk aramalarında hedeflerine ulaşamadılar. Bu nedenle bizim de sabırlı ve bir o kadar da kararlı olmamız gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi “varsa mutlaka bulacağız. Gayret bizden takdir Allah’tan."

Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası enerji piyasasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, büyüyen ekonomi, artan talep, jeostratejik önem ve siyasi istikrarın küresel enerji piyasasında Türkiye’yi vazgeçilmez kıldığını söyledi.

Dönmez, Türkiye’nin artık enerji piyasasındaki oyunculardan birisi olmakla yetinmediğinin belirterek, "Artık oyunu değiştirmek, enerjide dışa bağımlılığımızı sonlandırarak oyunu değiştirmek niyetindeyiz. İşte bugün başlattığımız sığ deniz çalışmamız ve 30 Ekim’de sondaja başlayan Fatih gemimizin faaliyetleriyle oyunu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Milli Enerji ve Maden Politikası Doğu Akdeniz gaz Hayreddin Paşa mersin MTA Oruç Reis gemisi TANAP TürkAkım

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