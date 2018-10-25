MERSİN (AA) - Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, "Bu küresel ısınma hem üretim hem de ihracat alanımızı etkiliyor. Üretim alanlarımızda bu sene Akdeniz meyve sineği türedi. Bu sene anormal bir yıl yaşıyoruz ve bunu maalesef alıcı ülkeler kullanıyor." dedi.

Kavak, Ulusal Turunçgil Konseyi tarafından Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) toplantı salonunda gerçekleştirilen 1. Turunçgil Forumu'nda yaptığı konuşmada, sektörün gelişmesi ve kalkınması için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de 4,7 milyon ton narenciye üretimi olduğunu ve 1,7 milyon tonluk ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Kavak, "Narenciye üretiminde dünyada 8. sıraya yükseldik. İhraç ettiğimiz 1,7 milyon ton narenciye karşılığında ülkemize yaklaşık 1 milyar dolarlık döviz girdisi sağlıyoruz." dedi.

Bu sektörün 1 milyarlık döviz girdisiyle sınırlı kalmaması gerektiğini aktaran Kavak, dünyada bütün ülkelerin tarımını desteklediğini, Türkiye'nin de yaş meyve ve sebzeyi mutlaka desteklemesi gerektiğini vurguladı.