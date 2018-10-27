Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 10,5 kilogram kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine çalışma başlatan gümrük muhafaza ekipleri, bir gemiyi uydu üzerinden takibe aldı.
Uluslararası sularda başlayan takip, gemi Mersin Limanı'na gelene kadar sürdürüldü. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, limana yanaşan gemide narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama yaptı.
Ekipler, geminin ambarlarının birinde mazgalların altında zulalanmış şekilde preslenmiş 9 paket buldu. Söz konusu paketlerde 10 kilo 535 gram kokain olduğu tespit edildi.
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