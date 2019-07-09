Mersin’de üzüm hasadı başladı

MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE'nin üzüm ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan Mersin'in Tarsus ilçesinde üzüm hasadı başladı.

Tarsus'un Sayköy Mahallesi’nde Yalova İncisi ve Trakya İlkeren çeşidi üzümlerin hasadı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilere eşlik ettiği hasatta, üreticilerin sorunları ve taleplerini dinledi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üzüm hasadıyla ilgili bir de rapor hazırlandı. Raporda geçtiğimiz yıl yapılan üzüm hasadıyla ilgili karşılaştırmalara ve ürün verim değerlendirilmelerine yer verildi. Geçen yıl Haziran ayının başlarında yapılan hasadın, bu yıl 20 gün geç başladığının kaydedildiği raporda, yıl içinde yaşanan dolu yağışlarının bir önceki yıla göre verimin düşmesine sebep olduğu, üzümde kalite kaybı yaşanmadığı, ancak rekoltede yüzde 40’a yakın düşüş olduğu bilgisi yer aldı. Raporda, ayrıca 2018 yılında ortalama 2-3 ton ürün alan üreticilerin 2019 Haziran ayında ortalama 1,5-2 ton alabildikleri bilgisine yer verildi.

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