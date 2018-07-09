FİNANS

Mersin'de yaklaşık 15 ton eroin ham maddesi ele geçirildi

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

Mersin Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince incelemeye alınan tırda, 7,5 ton eroin üretimine imkan veren 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit bulundu

Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretimine imkan veren 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisinden indirilen ve riskli olarak değerlendirilen kimyasal madde taşıyan tırı incelemeye aldı.

Hollanda'dan yüklendiği tespit edilen, polyester ve reçine yapımında kullanılan monomer isimli kimyasal madde yüklü olduğu beyan edilen tırda yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, plastik bidonların içinde beyan edilen madde yerine, 7,5 ton eroin üretimine imkan veren 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit olduğu anlaşıldı.

Maddenin getirildiği tıra el konuldu, sürücüsü tutuklandı.

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı
Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyorBu lisenin mezunları işsiz kalmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asetik anhidrit eroin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Limanı

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahibi bakın kim çıktı!

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca gerçek ortaya çıktı

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca gerçek ortaya çıktı

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Junioshow Fuarı sona erdi

Junioshow Fuarı sona erdi

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.