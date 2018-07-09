Mersin'de yaklaşık 15 ton eroin ham maddesi ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretimine imkan veren 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İtalya'dan Mersin Limanı'na gelen Türk bayraklı Ro-Ro gemisinden indirilen ve riskli olarak değerlendirilen kimyasal madde taşıyan tırı incelemeye aldı.
Hollanda'dan yüklendiği tespit edilen, polyester ve reçine yapımında kullanılan monomer isimli kimyasal madde yüklü olduğu beyan edilen tırda yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Gümrük Muhafaza ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, plastik bidonların içinde beyan edilen madde yerine, 7,5 ton eroin üretimine imkan veren 14 ton 880 kilogram asetik anhidrit olduğu anlaşıldı.
Maddenin getirildiği tıra el konuldu, sürücüsü tutuklandı.
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