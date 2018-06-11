Mersinli domates üreticisinin yüzü gülüyor

MERSİN (AA) – DERVİŞ ÇÖMEZ - Türkiye'nin önemli domates üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde ürünlerin tarlada 2 lira 10 kuruştan alıcı bulması ve ihracatta yaşanan hareketlilik üreticileri memnun etti.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domates üretiminde söz sahibi olan ilçede çiftçilerin bu yıl emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Örtü altında yetiştirilen ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü dile getiren Şahin, "Üreticilerimiz bayrama sevinçle giriyor. Çünkü şu anda domatesin kilosu dalında 2 lira 10 kuruştan alıcı buluyor. Bayrama kadar bu fiyatın 3 lirayı geçmesini bekliyoruz. Domates üreticimiz çifte bayram yaşayacak." dedi.

Şahin, Erdemli'de yetiştirilen domateslerin ihracatının da arttığını belirterek, "Bayram öncesi yaşanan hareketlilik üreticilerimize iyi yönde yansıdı. Ayrıca ihracattaki ilgi de sevincimizi katladı. Tüccarlarımız aldığı ürünleri başta Katar, Dubai ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok Arap ülkesine ihraç ediyorlar." diye konuştu.