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Mersinli domates üreticisinin yüzü gülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kentin, domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Erdemli ilçesinde ürünlerin tarlada 2 lira 10 kuruştan alıcı bulması çiftçileri sevindiriyor - Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin: - "Bayram öncesi yaşanan hareketlilik üreticilerimize iyi yönde yansıdı. Ayrıca ihracattaki ilgi de sevincimizi katladı"

MERSİN (AA) – DERVİŞ ÇÖMEZ - Türkiye'nin önemli domates üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde ürünlerin tarlada 2 lira 10 kuruştan alıcı bulması ve ihracatta yaşanan hareketlilik üreticileri memnun etti.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domates üretiminde söz sahibi olan ilçede çiftçilerin bu yıl emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Örtü altında yetiştirilen ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü dile getiren Şahin, "Üreticilerimiz bayrama sevinçle giriyor. Çünkü şu anda domatesin kilosu dalında 2 lira 10 kuruştan alıcı buluyor. Bayrama kadar bu fiyatın 3 lirayı geçmesini bekliyoruz. Domates üreticimiz çifte bayram yaşayacak." dedi.

Şahin, Erdemli'de yetiştirilen domateslerin ihracatının da arttığını belirterek, "Bayram öncesi yaşanan hareketlilik üreticilerimize iyi yönde yansıdı. Ayrıca ihracattaki ilgi de sevincimizi katladı. Tüccarlarımız aldığı ürünleri başta Katar, Dubai ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok Arap ülkesine ihraç ediyorlar." diye konuştu.

Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan Sebahattin Tunç da Arap dünyasından Türk domatesine talebin yüksek olduğunu ifade ederek, "Erdemlili domates üreticilerinden aldığımız ürünler beğeni topluyor. Şu anda talep güzel. Bu talebin devam etmesi hem bizleri hem de üreticileri sevindirir." dedi.

Domates üreticisi Fatma Tartar da bu sezon domates fiyatından memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim amacımız kaliteli domates yetiştirip tüketiciye sunmak ve hak ettiğimiz fiyatı da almak. Elbette fiyatların da yüzümüzü güldürmesini isteriz. Şu anki fiyatlar bizlerin yüzünü güldürüyor."

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Anahtar Kelimeler:
domates Erdemli mersin

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