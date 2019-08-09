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Merzifon OSB'de yeni fabrika inşaatları yükseliyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Merzifon OSB'de yeni fabrika inşaatları yükseliyor

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaası devam eden yeni fabrikaların faaliyete geçmesinin ardından bölgede çalışanların sayısının ilk etapta 6 bin 500'e ulaşması planlanıyor.

Vali Osman Varol, Merzifon OSB'de 71 bin 167 metrekare alanda sürdürülen inşaat çalışmalarını inceledi.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzifon OSB'nin yükselen, gelişen organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin zor günlerden geçtiği dönemde yaşatılmaya çalışılan sıkıntılara en güzel cevaplardan birinin Merzifon Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bu genişleme sahasında ciddi bir istihdam sağlanacak. Bu genişleme alanında henüz tahsis edilmemiş olanları hesaba katmadan 2 bin 200 kadar insanımız ilave iş kapısı bulacaklar. Bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkısı olacak. Biz de her zaman olduğu gibi buradaki tüm çalışmaları desteklemeye aynı şekilde devam edeceğiz. Yatırımcılarımız gerçekten Türkiye'nin ekonomik olarak zor günlerden geçtiği dönemlerde ülkemize ve geleceğine güvendiler. Yatırımlarını fiili olarak gerçekleştirmeye başladılar. Her geçen gün bu yatırımların yükseldiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor."

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de Merzifon OSB'de faaliyet gösteren mevcut 41 firmanın bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yeni yatırımlarla birlikte istihdamı artırmayı amaçladıklarını dile getiren Çilez, "Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda büyümeye el birliğiyle devam edeceğiz. Merzifon OSB'de 4 bin 300 kişi çalışmakta. Yeni yatırımlarla birlikte 2 bin 200 kişi daha istihdam edilecek. Ülkemizde kriz çığırtkanlığı yapanlara en güzel cevabı yatırımlarla veriyoruz. Merzifon, Amasya üretiyor, Türkiye kazanıyor." dedi.

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