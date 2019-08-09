Merzifon OSB'de yeni fabrika inşaatları yükseliyor

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaası devam eden yeni fabrikaların faaliyete geçmesinin ardından bölgede çalışanların sayısının ilk etapta 6 bin 500'e ulaşması planlanıyor.

Vali Osman Varol, Merzifon OSB'de 71 bin 167 metrekare alanda sürdürülen inşaat çalışmalarını inceledi.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzifon OSB'nin yükselen, gelişen organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin zor günlerden geçtiği dönemde yaşatılmaya çalışılan sıkıntılara en güzel cevaplardan birinin Merzifon Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bu genişleme sahasında ciddi bir istihdam sağlanacak. Bu genişleme alanında henüz tahsis edilmemiş olanları hesaba katmadan 2 bin 200 kadar insanımız ilave iş kapısı bulacaklar. Bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkısı olacak. Biz de her zaman olduğu gibi buradaki tüm çalışmaları desteklemeye aynı şekilde devam edeceğiz. Yatırımcılarımız gerçekten Türkiye'nin ekonomik olarak zor günlerden geçtiği dönemlerde ülkemize ve geleceğine güvendiler. Yatırımlarını fiili olarak gerçekleştirmeye başladılar. Her geçen gün bu yatırımların yükseldiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor."