Merzifon OSB’ye 55 milyon liralık yatırım

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde 71 bin 167 metrekare parsel tahsis edilen 10 firma, 55 milyon lira yatırım yapacak. Metal, plastik ve tarım alet ve makineleri sanayi alanlarında bin 15 kişiyi istihdam edecek olan yatırımcılar, yılda 10 milyon lira ihracat yapmayı hedefliyor.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi 1'inci etap ilave alanlarının parsel çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda hemen yatırıma başlayacak 10 firmaya ilk etapta 71 bin 167 metrekare sanayi parseli tahsis edildi. 10 firma, yaklaşık 55 milyon lira yatırım yaparak, bin 15 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca yatırımlar sonunda yıllık 10 milyon lira ihracat yapılması hedeflendiği belirtildi. Amasya Valisi Osman Varol, Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon İlçe Belediye Başkanı Alp Kargı ve yatırım yapacak 10 firmanın yetkililerinin katıldığı program ile parsel tahsis belgeleri yatırımcılara verildi.

Burada konuşan Vali Varol, Türkiye'nin zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bugün ekonomik alanda memleketimize yaşatılmaya çalışılan sıkıntılara verilebilecek en güzel cevaplardan bir tanesini Amasya olarak, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi olarak verdiğimizi düşünüyorum. Bugün burada 10 tane tesis ile ilgili tahsis gerçekleştirdik. Bu tesislerin taahhüt edilen istihdamı ki; bunun üzerine de çıkması mümkündür. Çünkü arkadaşlarımız çok tedbirli söylerler o rakamları, bin 15 kişi. Bin 15 tane vatandaşımız, kardeşimiz, arkadaşımız bu tesislerde ekmek yiyecekler, üretime katkıda bulunacaklar. Biliyorsunuz, bugünlerde sloganımız 'kazanacağız.' Eğer bu bir mücadeleyse, ülkemize açılan bir savaş varsa unutmamak gerekir ki; bizim milletimizin, bizim ülkemizin tarihi, kazanılmış savaşların tarihidir. Biz bu mücadeleyi de kazanacağız, bu savaşı da kazanacağız. Bunu kazanırken, Amasya olarak bu memlekete, bu büyük güzel ve güçlü ülkeye küçük de olsa bir mesaj veriyor olacak. Bin kardeşimize istihdam sağlayacak bu adımı atıyor olmaktan dolayı çok mutluyum ve bunu sağlayan, cesur davranan girişimcilerimize özellikle teşekkür ediyorum" dedi.