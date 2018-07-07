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Mesaiye geç kalan personele verilen disiplin cezası hukuksuz bulundu!

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu, mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle belediye çalışanına verilen disiplin cezasını hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu.

Mesaiye geç kalan personele verilen disiplin cezası hukuksuz bulundu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eksik inceleme sonucu hazırlanan rapora dayanılarak, mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle bir memura verilen disiplin cezasının iptaline yönelik tavsiye kararı verdi.

Bir belediyede çalışan, öğle arası mesaisine geç kaldığı ileri sürülerek, disiplin cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine KDK'ye başvuran çalışan, olay günü geç kalmadığını, olayın soruşturulduğu süreçte tanıkların ifadesine başvurulmadığını bildirdi. Başvuruyu incelemeye alan KDK, disiplin cezasının eksik inceleme sonucu hazırlanan rapora dayanılarak verildiğini belirledi. Başvuranın savunmasının da alınmadığını tespit eden KDK, hükmedilen cezanın iptal edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

KARARDAN

Disipline konu olayla ilgili herhangi bir tutanak tutulmadığının belirtildiği kararda, olaya şahit olanların ifadesinin alınmadığı bildirildi.

Başvuranın izinsiz olarak işe geç geldiğinin sabit olduğunun aktarıldığı kararda, özürlerin geçerlilik derecesinin ve gecikmeye neden olan olayların araştırılmadığı vurgulandı. Kararda, "Disiplin raporunun, eksik incelemeye dayanarak hazırlandığı, cezanın dayanağı olan fiilin hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde saptanmadığı anlaşılmaktadır." tespitine yer verildi.

Disiplin amirinin objektiflikten uzaklaşarak, cezaya hükmedildiğine işaret edilen kararda, cezanın usul ve esas açısından hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ifade edildi.

AA

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Kamu Denetçiliği Kurumu personel disiplin cezası memur

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