FİNANS

"Meslek eğitiminde önemli fırsat: Dijitalleşme" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır ve aynı zamanda en önemli yatırımcı ülke" - "7 bin 110 Alman sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet göstermektedir. 2002-2018 yılları arasında Almanya'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 9 milyar avroya yaklaşmıştır" - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Almanya'nın mesleki eğitim modelini örnek alarak geliştirme yaptık. Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır ve aynı zamanda en önemli yatırımcı ülke olduğunu belirterek, "7 bin 110 Alman sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet göstermektedir. 2002-2018 yılları arasında Almanya'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 9 milyar avroya yaklaşmıştır." dedi.

Baran, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlediği "Meslek eğitiminde önemli fırsat: Dijitalleşme" toplantısına ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Ankara Ofisini açılışına katıldı.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 1994 yılında hükümetlerin ortak kararıyla kurulduğunu hatırlatan Baran, benzer bir yapının Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası adıyla 2004 yılından beri Almanya'da faaliyet gösterdiğini söyledi. Her iki Odayı da TOBB ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğinin, ortaklaşa kurduğunu anlatan Baran, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ankara'da temsilcilik açmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Baran, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ankara'da temsilciliğinin TOBB binasında hizmet vereceğini ve birlikte çalışacaklarını bildirdi. Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesine, Türk oda sisteminin Avrupa'daki temsiline verdiği destekten dolayı Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Eric Schweitzer ile Genel Sekreter Martin Wansleben'e teşekkür eden Baran, "Her ikisi de Alman iş dünyasının lideri olarak Türk-Alman iktisadi ilişkilerinin gelişmesine ciddi destek veriyor. Şu kadarını söyleyeyim; 15 Temmuz gecesi Eric Schweitzer, hemen bir hafta sonra da Dr. Martin Wansleben buradaydı." diye konuştu.

- "Vize serbestisi görüşmeleri bir an önce tamamlanmalı"

Türkiye ve Almanya'nın, Avrupa'nın iki önemli ekonomik gücü olduğuna işaret eden Baran, iki ülke dostluğu ve ortaklığının uzun yıllara dayandığını dile getirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Sanayi, Ticaret Odaları Birliği olarak birçok uluslararası platformda birlikte çalışıldığına değinen Baran, Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır ve aynı zamanda ülkedeki en önemli yatırımcı ülkedir. Halen 7 bin 110 Alman sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet göstermektedir. 2002-2018 yılları arasında Almanya'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 9 milyar avroya yaklaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye'den Almanya’ya 2 milyar avro civarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Baran, Avrupa ile entegre hale gelinmesinin, Türkiye ve başta Almanya olmak üzere, tüm Avrupa için önemli olduğunu söyledi. Bu durumu örneklerle açıklayan Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün AB, en çok otomobili nereden ithal ediyor biliyor musunuz? Türkiye'den, Japonya 2'nci sırada, Kore 3'üncü ABD ise 5'inci. Öte taraftan AB'nin en çok oto ihraç ettiği ülkeler içinde Türkiye, ABD ve Çin'den sonra 3. sırada.
Yani gerçekten birbirimizin ortağı durumundayız, birbirimize destek olup birlikte kazanmalıyız.
2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 45’i AB'ye gerçekleştirmiştir. İthalatının da yüzde 38’ini AB’den yapmıştır. Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki mal ticareti 150 milyar avro civarındadır. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme katacaktır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında devam eden vize serbestisi görüşmeleri bir an önce tamamlanmalıdır."

- "ASO anaokulunda kodlama eğitim veriyoruz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de üretilen ileri teknoloji sanayi ürünlerinin yüzde 20’sinin Ankara’da üretildiğine dikkati çekti.

Özdebir, Ankara’nın geçen yıl 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bunun yüzde 20’sinin ileri teknoloji ürünlerinden oluştuğunu kaydetti.

Ankara'daki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına yönelik gerçekleştirdikleri mesleki eğitim projelerini anlatan Özdebir, "ASO olarak anaokulumuzda 164 öğrencimiz var bu çocuklara üretim yaptırıyoruz ve kodlama eğitim veriyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İki tane meslek lisemiz, çıraklık eğitimimiz, özel atölyemiz var, ihtiyaca göre eğitim veriliyor. Almanya’nın mesleki eğitim modelini örnek alarak geliştirme yaptık. Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Eğitimin hemen yatırıma dönüştürülmesi lazım"

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt da iletişim ve akıllı teknolojilerle yeni bir çağa girildiğini, özellikle bu yeni çağın içinde işsizlikle mücadele ve mesleki eğitimde teknolojiden yararlanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yapay zekayla ilgili her yeni gelişmenin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Slevogt, "Tabii ki robotlar insanları ele geçirecek değil, yapay zekayı iş yerleri ile alakalı düşünerek eğitime odaklanmamız lazım." dedi.

Slevogt, yapay zeka ve diğer teknolojilerin sadece dünyayı değiştirmeyip, bazı iş ve istihdam alanlarında yeniliklerin doğmasına neden olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Bu anlamda bizim üzerimize düşen görev son teknolojiyi eğitimdeki dönüşüme ulaştırmak. Zira bu işin çok hızlı yapılması gerekiyor. 2,3 milyon yeni eğitim ihtiyacı ve gerekli teknolojinin kullanılmasından bahsediyoruz. Bu eğitimin çok çabuk verilmesi gerekiyor. Öğrenciler açısından bakıldığında bu eğitimin hemen yatırıma dönüştürülmesi de lazım. Bunu devam ettirmek ve iş yerlerine yapılan yatırımları garantiye almak gerekiyor."

- "Türkiye ve Almanya arasındaki bağlar güçlü"

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Martin Wansleben ise mesleki eğitim ve teknolojinin önemini önceleyen organizasyondan son derece müteşekkir olduklarını belirtti, Almanya Türkiye arasındaki bağların güçlülüğüne işaret etti.

Wansleben, karşılaşılabilecek tüm sorunların çözümü için kurum olarak kararlı olduklarının altını çizerek, toplantının son derece verimli ve yararlı olduğunu söyledi.

Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerin öneminin, iki ülke tarafından bilindiğini belirten Wansleben, "Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanabilmek için yatırım ortamının nasıl iyileştirileceği konusundaki açık diyaloğu sürdürmek çok önemli." ifadesini kullandı.

"Meslek eğitiminde önemli fırsat: Dijitalleşme" toplantısı, konuşmaların ardından Türk ve Alman şirketlerinin sunumlarıyla devam etti.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidinFrankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASO ATO Gürsel Baran Markus C. Slevogt Nurettin Özdebir

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

3 milyon memur bu haberi bekliyor

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Ev alacaklar dikkat! İşte başvuru şartları

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Araştırma: Kadınların en büyük sorunu “şiddet”

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

En büyük turizm fuarında Truva Atı ve Göbeklitepe ile Türkiye şovu (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.