FİNANS

Meslek liseleri öğrencilere büyük avantaj sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

MÜSİAD İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er: - "Nitelikli iş gücünün artırılması, sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitim hayati bir öneme sahiptir"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er, nitelikli iş gücünün artırılması, sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Er, kurulduğu günden bugüne mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine büyük önem veren MÜSİAD'ın, meslek liseleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi adına birçok proje geliştirdiğini ve bu kapsamda önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Er, "Mesleki eğitimin en önemli basamaklarından birini oluşturan tematik lise konusunda önemli bir atılım yapan MÜSİAD, kısa süre içerisinde MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek Lisesi ile Kartal Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü’nün açılışını gerçekleştirmiştir. Değişen ve dönüşen Türkiye ile birlikte MÜSİAD da bir tazelenme sürecine girmiş, kurum bünyesinde kurulan MÜSİAD İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi ile mesleki eğitime ayrı bir parantez açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Er, komitenin hedeflerini, "Aranılan nitelikli eleman ile sektörün buluşmasını sağlamak, meslek liseleri ile sektörün sürekli temas halinde kalmasını sağlamak, müfredat programları hazırlanırken sisteme dahil olarak güncel müfredatların hazırlanması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'na destek vermek, Üreten Okullar projesi ile meslek liselerinde bulunan Döner Sermaye İşletmesi faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak, öğrencilerin farklı işletmelerde eğitim/seminer almalarını sağlayarak akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlamak" şeklinde açıkladı.

- Meslek lisesi tercih etmenin avantajları

Ali Gökhan Er, ortaokuldan mezun olan öğrencilerin iyi bir gelecek inşa etmesi için temelleri şimdiden sağlam atması gerektiğini, bu açıdan meslek liselerinin tercih edilmesinin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Günümüzde meslek liselerine karşı özellikle ebeveynler nezdinde bir ön yargı bulunduğunu, meslek liselerinin hak ettikleri değere ulaşması adına öncelikle bu ön yargının kırılmasının elzem olduğunu belirten Er, şunları kaydetti:

"Meslek liselerinde, Anadolu meslek programı ve Anadolu teknik programı olmak üzere 2 ayrı program yürütülmektedir. Anadolu meslek programları, sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik kurulurken, Anadolu teknik programı ise mesleki eğitimin yanında yükseköğrenime de öğrenci yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Meslek liseleri, öğrencilere birçok avantaj sunmaktadır. Öğrenciler, henüz eğitim-öğretim hayatlarına devam ederken sosyal güvence kapsamında erkenden sigortaları başlatılmaktadır.
Meslek Lisesi öğrencileri okulda gördükleri derslerle meslek yaşantılarına ilk adımını atarken, okulların sağladığı staj imkanlarıyla mesleklerini iş yerlerinde öğrenebilmektedir. Ayrıca, aile ekonomisine de önemli bir katkı sunabilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımında meslek lisesi mezunlarına öncelik vermektedir.
Eğitim-öğretim yıllarında bir meslekte uzmanlaşan öğrenciler, mezun olduklarında normal liselerde okuyan öğrencilere göre daha çabuk ve daha kolay iş bulabilmektedir. Ayrıca, öğrenciler meslek lisesinden mezun olduklarında diplomanın yanı sıra iş yeri açma belgesine de sahip olmaktadır.

Öğrencilerimizin gerek iş yaşamında gerekse akademik kariyer planlamasında meslek liseleri önemli bir rol oynayacaktır. Bu bağlamda, şu an lise tercihlerini yapan öğrencilerimizin meslek liselerini tercih etmelerinin onlar için çok daha faydalı olacağını düşünüyor ve bu liselere tercihte bulunmalarını telkin ediyoruz."

Er, nitelikli iş gücünün artırılması, sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

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