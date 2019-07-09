Meslek liseleri öğrencilere büyük avantaj sunuyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi Başkanı Ali Gökhan Er, nitelikli iş gücünün artırılması, sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Er, kurulduğu günden bugüne mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine büyük önem veren MÜSİAD'ın, meslek liseleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi adına birçok proje geliştirdiğini ve bu kapsamda önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Er, "Mesleki eğitimin en önemli basamaklarından birini oluşturan tematik lise konusunda önemli bir atılım yapan MÜSİAD, kısa süre içerisinde MÜSİAD Pazarlama ve Perakende Meslek Lisesi ile Kartal Atalar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü’nün açılışını gerçekleştirmiştir. Değişen ve dönüşen Türkiye ile birlikte MÜSİAD da bir tazelenme sürecine girmiş, kurum bünyesinde kurulan MÜSİAD İş Gücü Planlama ve Mesleki Eğitim Komitesi ile mesleki eğitime ayrı bir parantez açılmıştır." ifadelerini kullandı.