FİNANS

"Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk"

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:​​ - "İstanbul Ticaret Odası hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası (İTO) hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO’nun da dahil olduğu Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okullarda, doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını kaydetti.

Protokol ile ortaya konulan modelin meyvesini, gençlerin ilgisini mesleki eğitime çekerek verdiğini belirten Avdagiç, "Çünkü gençler demode mesleklerin değil, geleceğin mesleklerinin de meslek okullarında verildiğini öğrendi." ifadesini kullandı.

Avdagiç, mesleki eğitimin revaçta olmasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın inisiyatif alan ve iş dünyasının yanında duran tavrının etkili olduğunu vurguladı.

- "Gençler mesleki eğitimi keşfetti"

İTO Başkanı Avdagiç, Liselere Giriş Sınavı (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarının, "matbaadan moda tasarımına ve uçak bakım alanına" kadar onlarca farklı bölümü bulunan mesleki eğitimin geleceği için umut verici olduğunu belirterek, "İstanbul Ticaret Odası hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk. Bu durum, meslek liseleri hakkındaki yanlış algının da tamamen değiştiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen sanayiyle birlikte tüm sektörlerde kalifiye eleman ihtiyacının arttığına dikkati çeken Avdagiç, gençlerin mesleki eğitime yönelmesinin Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldırdığını belirtti.

Avdagiç, mesleki eğitim ve sanayinin ihtiyacı olan kalifiye insan gücü arasında bekledikleri uyumun sağlandığını belirterek, gençlerin mesleki eğitimi keşfetmeleriyle Türkiye’nin kalkınmasının da yeni bir evreye gireceğini savundu.

- "İTO, 54 meslek lisesine 'hamilik' yapıyor"

İTO’nun İstanbul’daki 54 okulda yürüttüğü "hamilik" projesi hakkında da bilgi veren Şekib Avdagiç, proje ile meslek liselerinin ihtiyacı olan teçhizatların yenilendiğini kaydetti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Biz öğrencilerimize sahip çıkarsak, onlar da bu memlekete sahip çıkacaklar. Hamilik projesiyle öğrencilerimiz, teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve mezun olduklarında, modern teknolojiyle donatılmış fabrikalarda rahatlıkla çalışabiliyorlar. İkinci olarak elbette okullarımızın imkanları kısıtlı. Burada biz devreye girdik ve üretim araçlarını, gerekli makinaları temin edip, okullara teslim ediyoruz. Üçüncüsü öğrencilerimizi, İTO’nun 420 bin üyesini temsil eden Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinden oluşan hamilerimizi, ilgili oldukları mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle eşleştiriyoruz. Gençlerin işi okulda öğrenmeleri için, onları meslek komitelerimize emanet ederek, hamilik yapıyoruz. Böylece öğrenciler aracılığıyla, reel sektörle dinamik bir ilişki içinde de oluyoruz. Gençlerimizin mesleki ufukları genişliyor, yeni hedefler ediniyorlar."

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldiTÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldi
TÜİK-Kişi başına aylık tüketim harcaması 2018’de yüzde 17.6 arttıTÜİK-Kişi başına aylık tüketim harcaması 2018’de yüzde 17.6 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası

En Çok Okunan Haberler

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Apple'dan '1 milyar dolarlık' dev satın alma

Apple'dan '1 milyar dolarlık' dev satın alma

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Dolarda bir ilk yaşandı

Dolarda bir ilk yaşandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldi

TÜİK-Kişi başına aylık tüketim harcaması 2018’de yüzde 17.6 arttı

TÜİK-Kişi başına aylık tüketim harcaması 2018’de yüzde 17.6 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Türkiye’den 6 ayda 4 milyar dolarlık hububat ihracatı

Türkiye’den 6 ayda 4 milyar dolarlık hububat ihracatı

Akbank’tan ilk yarıda ekonomiye 270 milyar lira kredi desteği

Akbank’tan ilk yarıda ekonomiye 270 milyar lira kredi desteği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.