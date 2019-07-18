Meslek öğretmenlerine savunma sanayi sektörü anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, öğretmenlerin savunma sanayi sektörünü yakından tanımalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de birçok sektörde ara eleman ihtiyacı yüksek ve bunu gidermek öğretmenlerle mümkün." dedi.

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme İş Birliği Protokolü" kapsamında, meslek dersi öğretmenlerine yönelik STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'deki eğitim faaliyetine katıldı.

Türkiye'de teknik eğitimin kalitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve gençlerin teknik eğitime yönelmesinde daha etkin olmak için bakanlıkla protokol yapıldığını dile getiren Demir, bu protokolün muhatabının STM olarak belirlendiğini söyledi.

Demir, sanayinin bir bütün olduğuna işaret ederek, "Savunma sanayisinde yüksek teknoloji konular ağırlıklı ancak geneli düşündüğümüzde sizlerin, öğrencilerinize aktaracağınız yetkinlikler sanayinin çoğu kesiminde geçerli olacak." değerlendirmesinde bulundu.