Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Projesi, 14 okulda uygulanmaya başlıyor

Cansel ORUÇ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitime yönelik önemli bir projeye daha imza attı. BTSO öncülüğünde iş dünyası kuruluşlarının ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) destekleriyle hazırlanan 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi', 14 tematik okulda hayata geçiyor. Proje, iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına ciddi katkı sağlayacak.

BTSO öncülüğünde BEBKA ve iş dünyası kuruluşlarının iş birliğinde hayata geçirilen 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Milli Eğitim Bakanlığı ve BTSO arasında geçen aylarda imzalanan protokol kapsamında sivil toplum kuruluşları ve sektör konseyleriyle birlikte yeni bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Nitelikli insan kaynağının Bursa iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Yeni kurguladığımız proje ile 14 pilot meslek lisesi belirledik. Bursa endüstrisi ve ekosistemini tarif eden alanlarda, bu meslek liselerimizde başlatacağımız süreçle birlikte Bursa'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmayı ve mesleki eğitim kurumlarımıza kalite kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

'UZMANLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ'

Mesleki eğitimde Almanya modelini Bursa'da hayata geçirme hedefiyle uzun yıllardır çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Burkay, "14 okulumuzun yoğunlaşacakları tematik alanlarını belirleyerek, o konularda uzmanlaşmasını sağlayacağız. Bu alanlar, Türkiye'nin ve Bursa'nın geleceğini şekillendirilecek sektörler olacak. Sayın Valimiz Yakup Canbolat'ın liderliğide BEBKA aracılığıyla çağrıya çıktığımız proje başlıklarımızdan birisi de 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi'dir. Söz konusu proje çağrısı kapsamında 3 yıl için 17 milyon liralık kaynak sunuluyor" diye konuştu.

'ORTAK HEDEF DİNAMİK İŞ GÜCÜ'

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise kentin üretim, ihracat ve istihdam noktasında her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Üretimde modern teknolojilerin daha da ön plana çıktığı bir süreç yaşandığını ifade eden Vali Canbolat, "İnsan kaynağımızı gelecek için yetiştirmeyi hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu mesleki eğitimdeki hedefler, bu çalışmalara hizmet etmektedir. Orta ve uzun vadede vizyonu mesleki eğitimin oluşması için kamunun ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi oldukça büyük önem arz ediyor. Hepimizin ortak hedefi, genç ve dinamik iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmektir. Bu da kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliği ile olacaktır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın mottosu olan 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' vizyonu ile bu projenin başarıya ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'OKUL VE SEKTÖR AYNI DİLİ KONUŞACAK'

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de Bursa'da şu anda 100 meslek lisesi olduğunu ve 48 farklı alanda eğitim ve öğretim yürütüldüğünü kaydetti. 5 bin 131 öğretmen ve 55 bin 663 öğrencinin mesleki eğitimin içinde yer aldığını söyleyen Dülger, projenin okul ve sektörün aynı dili konuşmasını sağlayacağını dile getirdi. BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de projelere yönelik son başvurunun 16 Haziran'da tamamlanacağını ifade etti.

PROJENİN DETAYLARI

Proje, BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi, Demirtaşpaşa MTAL, Hürriyet MTAL, Şehit Ömer Halisdemir MTAL, Tophane MTAL, Yeniceabat MTAL, Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu MTAL, Atatürk MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL, BTSO Hayri Terzioğlu MTAL, Şehit Erol Olçok MTAL, Ticaret Meslek Lisesi, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Görükle Ticaret Meslek Lisesi'nde uygulanacak. BTSO bünyesinde yer alan sektörel konseylerin de aktif yer alacağı proje ile endüstriyel otomasyon, makine, tekstil, teknik tekstil, moda tasarımı, savunma sanayi, mikroelektronik, havacılık ve ileri malzemeler, gastronomi, turizm ve hizmet hedeflenen tematik alanlar arasında yer aldı. Programda Prof. Dr. Mehmet Karahan, proje ile ilgili katılımcılarla detayları paylaştı.