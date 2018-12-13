"Mesleki eğitime finansal ve vergisel avantajlar sağlanmalı"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, mesleki eğitimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Hem işsiz gençlere hem de çalışanlara verilecek mesleki eğitimlere finansal ve vergisel avantajlar oluşturulması genel bir kanı." ifadesini kullandı.

Kesikbaş, ESO tarafından hazırlanan "Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı Sorunlar/Çözümler/Projeksiyon" başlıklı rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rapor ile şehir sanayisinin içinde bulunduğu durumu, sektörlerin gelişmesi için yapılması gerekenleri ve sanayicilerin beklentilerini belirlediklerini bildiren Kesikbaş, bu kapsamda "Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı"nın hazırlandığını ifade etti.

Çalışmalarında Eskişehir sanayisine ilişkin 3 ana sorun alanı tespit ettiklerini aktaran Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri yerli üretimin, buna bağlı olarak Ar-Ge ve tasarım altyapısının geliştirilmesine ilişkin sorunlar, diğeri nitelikli eleman temini konusunda yaşanan sorunlar ve nihayetinde ihracat kabiliyetlerinin artırılmasına ilişkin sorunlar. Oda olarak özellikle bu sorunlara ilişkin özgün çözüm önerilerinde de bulunuldu. ESO Mesleki Eğitim Merkezi, sektörel URGE projeleri, uluslararasılaşma temalı Avrupa Birliği projeleri, ESO sektör fuarları ve üye ihtiyaçlarına yönelik planlanan eğitim-danışmanlık programları bu çalışmalara örnektir. Eskişehir'deki sanayi ve diğer bileşenlerin üzerinde durduğu konuların başında mesleki eğitim reform çalışmaları bulunuyor. Mesleki eğitim desteklenmesi gereken bir alan. Hem işsiz gençlere hem de çalışanlara verilecek mesleki eğitimlere finansal ve vergisel avantajlar oluşturulması genel bir kanı."