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"Mesleki Yeterlilik Belgesi aranan bir ehliyet haline geldi"

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Mesleki Yeterlilik Belgesi, 117 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte zorunlu. Ayrıca ikinci el araç alım-satımı ve emlak sektörlerinde de hem firma sahipleri hem de çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Yani Mesleki Yeterlilik Belgesi çalışma hayatının her dalında aranan bir ehliyet haline geldi"

İZMİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin çalışma hayatının her dalında aranan bir ehliyet haline geldiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, proje sayesinde mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı başardıklarını ifade etti.

TOBB önderliği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) ortaklığında AB’nin finansmanıyla hayata geçirilen Mahir Eller Projesi'nin önemine değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle proje kapsamında yoğun bir çalışma ve emek isteyen mesleki belgelendirme süreci sonunda hak ederek aldıkları Mesleki Yeterlilik Belgeleri için buradaki kardeşlerimin her birini teker teker tebrik ediyorum.
Mahir; becerikli, usta, ehliyetli demek. Sizler mesleğin ustası, işinin erbabı olduğunuzu, tescillemiş oldunuz. Sizler artık ara eleman değil aranan eleman olacak, daha kolay iş bulabileceksiniz. Bundan da hem sizler hem firmalarımız hem ülkemiz kazançlı çıkacak."

- "1,5 milyon kişinin bu belgeyi alması gerekiyor"

Hisarcıklıoğlu, söz konusu projenin önde gelen 12 sanayi kentini kapsadığını ifade ederek odaların bu sürece çok katkı sunduğunu söyledi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi gerekliliğine dikkati çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün bir araç kullanmak için nasıl ehliyet gerekiyorsa bir mesleği yapabilmek için de bu ehliyeti, yani Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almak gerekiyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi, 117 tehlikeli ve çok tehlikeli meslekte zorunlu. Ayrıca ikinci el araç alım-satımı ve emlak sektörlerinde de hem firma sahipleri hem de çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Yani Mesleki Yeterlilik Belgesi çalışma hayatının her dalında aranan bir ehliyet haline geldi. Bu olması gereken bir iş. Zira mesleki yeterlilik, hem daha sağlıklı hizmet sunmak hem de insanımıza daha kaliteli hayat standardı getirmek demek. Ayrıca da bu belge uluslararası geçerlilikte. Yani tüm dünyada mesleki ehliyetinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Resmi verilere göre yaklaşık 1,5 milyon kişinin bu belgeyi alması gerekiyor. Bu çok büyük bir rakam."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılara belgelerini takdim etti.

Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, oda ve borsa başkanları, kadın ve genç girişimcilerle belge alanların istihdam edildiği firma temsilcileri katıldı.

- Belge alanların 18'i Suriyeli

Mahir Eller Projesi çerçevesinde İzmir'de kent içi raylı sistemler tren sürücüsü, trafik kontrolörü, katener bakım elemanı, köprülü vinç operatörü, çelik kaynakçısı, makine bakımcısı gibi farklı meslek gruplarından 18'i Suriyeli 144 kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Türkiye’de nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması amacıyla 12 ilde yürütülen projede 15 bin kişinin mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi hedefleniyor.

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izmir Mahir Eller Projesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Suriyeliler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık

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