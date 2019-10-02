MESS, Avrupa'nın en büyük işveren örgütlerinden CEEMET yönetiminde

İSTANBUL (AA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yaklaşık 35 milyon kişiye istihdam sağlayan 200 bin işletmeyi temsil eden Avrupa'nın en büyük işveren örgütlerinden Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi (CEEMET) Yönetim Kurulu'nda daimi üyelik görevini üstlendi.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, önceki iki dönem boyunca Doğu Avrupa bölgesini temsilen CEEMET Yönetim Kurulu'nda yer alan MESS, bundan böyle Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya ile beraber daimi üyelik koltuğunda oturarak Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, CEEMET'e 1977 yılında üye olan MESS'in, o dönemden bu yana Türk metal sanayisinin Avrupa ile entegrasyonunda rol üstlendiğini belirterek, "Bu yeni görevle beraber, ülkemizin ve metal sanayisine öncülük eden üyelerimizin uluslararası alandaki yön gösterici misyonunu bir adım ileriye taşıyoruz." ifadesini kulandı.

- “Türkiye, kritik başlıklarda doğrudan söz sahibi olacak”