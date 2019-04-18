FİNANS

MESS'in yeni başkanı Özgür Burak Akkol oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 12:49 | Son Güncelleme

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak: - "MESS’in yeni döneminde metal sanayi için dönüm noktası olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 'Sanayinin Dijital Dönüşümü' vizyonuyla başlattığımız 'MESS Teknoloji Merkezi' projesi, teknolojideki son gelişmelerle iş gücünü buluşturacak ve insan kaynağını bu paralelde dönüştürmeyi hedefleyecek"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Özgür Burak Akkol seçildi.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, MESS Olağan 47. Genel Kurulunda seçilen yeni yönetim çalışmalarına başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Özgür Burak Akkol üstlendi.

Özgür Burak Akkol, Hasan Özcan Aydilek, Bora Koçak, Haydar Yenigün, Erkan Kafadar, Tuna Arıncı, Aykut Özüner, Erol Bakan ve Ayhan Özel’den oluşan yeni yönetim kurulu üç yıl boyunca göreve devam edecek.

- "Yenilikçi proje ve çözümler üreteceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkol, sendika olarak ülke adına taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Üyelerinin metal sanayisinin toplam satışlarının yarısından fazlasını gerçekleştirdiğine dikkati çeken Akkol, "185 bine yakın istihdam sağlayan 211 üyemizle birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundayız. Çalışma hayatındaki gelişmeler doğrultusunda üyelerimizin ihtiyaçları değişiyor ve farklılaşıyor. Bu değişimi gözeterek sürekli ve açık iletişim içinde olmamızı sağlayacak yeni platformlar geliştireceğiz ve ortak akıl oluşturacağız. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikçi proje ve çözümler üreteceğiz. Çalışma barışını korumayı, iş yerlerimizi geleceğe taşımayı ve ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri artırmayı hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "MESS, teknolojideki son gelişmelerle iş gücünü buluşturacak"

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, metal sanayi için dönüm noktası olacak yeni bir projeyi başlatmanın hazırlığı içinde olduklarını aktardı.

Dünyanın hiç olmadığı kadar büyük bir değişim sürecinden geçtiğinin altını çizen Akkol, şunları kaydetti:

"Bilginin üretilmesi ve teknoloji kullanımı küresel ekonominin en önemli aktörlerine dönüşmüş durumda. Bu alanda fark yaratan temel unsurların en önemlilerinden birini ise insan kaynağı oluşturuyor. Bilgiyi üretebilecek, teknolojiyi kullanabilecek yetkinlikte insan kaynağı olan ülkeler rekabette öne çıkıyor. Bu gerçekten hareketle MESS’in yeni döneminde metal sanayi için dönüm noktası olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 'Sanayinin Dijital Dönüşümü' vizyonuyla başlattığımız 'MESS Teknoloji Merkezi' projesi, teknolojideki son gelişmelerle iş gücünü buluşturacak ve insan kaynağını bu paralelde dönüştürmeyi hedefleyecek. Ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak böylesi stratejik bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülüAk Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü
Roche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttıRoche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MESS Olağan 47. Genel Kurulu Özgür Burak Akkol

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Yurt dışı tatili planı yapanlara kötü haber!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü

Ak Portföy'e Yeni Teknolojiler Fonu'na "Getiri Lideri" ödülü

Roche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttı

Roche’un satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 8.0 arttı

Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

Titanic Mardan Palace açılıyor

Titanic Mardan Palace açılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.