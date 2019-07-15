Metal fiyatları ABD Ticaret Bakanı'nın görevden alınacağı haberiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Temmuz (DHA) - Değerli metal fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un görevine son vereceği yolundaki haberlerin ardından yükseldi.

Trump, Ross’a Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşması konusunda olan öfkesine eklenen 2020 yılındaki nüfus sayımına vatandaşlık bilgisi sorusu dahil edilmemesi sebebiyle, görevden almayı planladığı duyuruldu.

Basına yansıyan iddia sonrasında altın yüzde 0.4 artışla 1,417.7 dolara, gümüş yüzde 0.81 artışla 15.36 dolara, platin yüzde 1.11 artışla 843.9 dolara ve paladyum yüzde4 1.07 artışla 1,558.9 dolara yükseldi.

