Metal hırdavat sektöründen 54 firmayla tanıtım atağı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) info standı ile yer aldığı, Uluslararası bağlantı elemanları sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan ve bu yıl sekizincisi Almanya'da gerçekleştirilen Fastener Fair'e Türkiye'den 54 firma katıldı.

İDDMİB tarafından yapılan açıklamaya göre, bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan metal hırdavat sektörü, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Fastener Fair'de buluştu.

20 bin 800 metrekarelik alanda ve üç holde düzenlenen fuara 46 ülkeden 895 katılımcı iştirak ederken, toplam 12 bin 741 sektör profesyoneli ziyarette bulundu.

- "54 Türk firması önemli bağlantılarla geri döndü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, fuarın sektör açısından çok önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret ederek, fuara katılan 54 Türk firmasının önemli bağlantılarla geri döndüğünü ve ürünlerini 91 ülkeden gelen ziyaretçilere gösterme fırsatı bulduğunu belirtti.