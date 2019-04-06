FİNANS

Metal hırdavat sektöründen 54 firmayla tanıtım atağı

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki: - "Fuar, sektör açısından çok önemli bir buluşma noktası. Fuara katılan 54 Türk firması, önemli bağlantılarla geri döndü ve ürünlerini 91 ülkeden gelen ziyaretçilere gösterme fırsatı buldu" - İDDMİB Metal Hırdavat Sektör Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu: - "Bu yıl yapacağımız fuar ve Ur-Ge projeleri ile ihracatımızı iki milyar dolar sınırına yaklaştırmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) info standı ile yer aldığı, Uluslararası bağlantı elemanları sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan ve bu yıl sekizincisi Almanya'da gerçekleştirilen Fastener Fair'e Türkiye'den 54 firma katıldı.

İDDMİB tarafından yapılan açıklamaya göre, bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan metal hırdavat sektörü, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Fastener Fair'de buluştu.

20 bin 800 metrekarelik alanda ve üç holde düzenlenen fuara 46 ülkeden 895 katılımcı iştirak ederken, toplam 12 bin 741 sektör profesyoneli ziyarette bulundu.

- "54 Türk firması önemli bağlantılarla geri döndü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, fuarın sektör açısından çok önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret ederek, fuara katılan 54 Türk firmasının önemli bağlantılarla geri döndüğünü ve ürünlerini 91 ülkeden gelen ziyaretçilere gösterme fırsatı bulduğunu belirtti.

İDDMİB'in yıl sonu ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu kaydeden Öztiryaki, bu ve benzeri organizasyonların kendilerini hedefe adım adım yaklaştırdığını kaydetti.

İDDMİB Metal Hırdavat Sektör Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu da İDDMİB info standında toplam 48 yabancı firma ile görüşüldüğü belirterek, bu firmalara Türkiye'deki sektör ve projelerle ilgili bilgi verildiğini aktardı.

Sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan Fastener Fair'in son derece verimli geçtiğini belirten Tecdelioğlu, fuara Almanya'nın ardından en fazla ziyaretçinin İtalya ve İngiltere'den geldiğini, Fransa, Polonya, Hollanda ve İspanya'nın da fuarı ziyaret eden diğer Avrupa ülkelerinin başında geldiğini bildirdi.

Tecdelioğlu, iş kolu dağılımı olarak bakıldığında ise en fazla ziyaretçinin yapı sektöründen olduğuna işaret ederek, bu sektörde bir önceki fuara göre çok ciddi bir artış görüldüğünü vurguladı.

- "Hedefimiz iki milyar dolar ihracat"

Metal Hırdavat Sektör Komitesi Başkanı Tecdelioğlu, altı ulusal dernekle iş birliği yapan toplam 170 üyeli Avrupa Bağlantı Elemanları Distribütörleri Derneği ve Kuzey Amerika’da yerleşik 152 üretici ve distribütör üyesi olan Ulusal Bağlantı Elemanları Distribütörleri Derneği ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türk metal hırdavat sektörünün ihracat rakamları ve hedeflerine de değinen Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Sektör olarak geçtiğimiz yıl 1,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Alt sektörler olarak bakıldığında bağlantı elemanları sektörü 842,5 milyon dolar, kilitler, bina donanımları, mobilya aksesuarları 670,9 milyon dolar, el aletleri sektörü de 162.7 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2019 yılı ise özellikle el aletleri özelinde çok iyi başladı. İlk iki aylık ihracat rakamları geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 63 üzerinde. Toplam metal hırdavat olarak bakıldığında ise yüzde 3,91 yukarıdayız. Bu yıl yapacağımız fuar ve Ur-Ge projeleri ile ihracatımızı iki milyar dolar sınırına yaklaştırmak istiyoruz."

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatıDenize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı
Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdıTarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fastener Fair İDDMİB

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Araba alacaklar dikkat! Satışlar patladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe zam yok

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi taşınmada operasyon alanında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.