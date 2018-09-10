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Meteoroloji'de kalibrasyon eğitimi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Dünya Meteoroloji Teşkilatı iş birliğiyle düzenlediği eğitim programı başladı

ANKARA (AA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Dünya Meteoroloji Teşkilatı iş birliğiyle düzenlediği "kalibrasyonun temelleri" konulu eğitim programı Ankara'da başladı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, birçok ülkeye eğitim, danışmanlık ve kalibrasyon hizmeti sunduklarını söyledi.

Eğitimlerle meteorolojik aletlerin bakımı ve kalibrasyonundan sorumlu personelin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunduklarını belirten Coşkun, "Bu tür kursların teknik ve bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra geliştirilen kişisel dostluk ve ilişkilerle, farklı kültürlerin bir araya gelerek birbirleriyle kaynaşmasıyla, kurumsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için de önemli bir temel oluşturacağına inanıyorum." dedi.

Eğitim programına 23 ülkeden 32 kursiyer katılıyor.

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Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel Eğitim Merkezi Kalibrasyonun Temelleri Eğitimi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Volkan Mutlu Coşkun

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