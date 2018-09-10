Meteoroloji'de kalibrasyon eğitimi

ANKARA (AA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Dünya Meteoroloji Teşkilatı iş birliğiyle düzenlediği "kalibrasyonun temelleri" konulu eğitim programı Ankara'da başladı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, birçok ülkeye eğitim, danışmanlık ve kalibrasyon hizmeti sunduklarını söyledi.

Eğitimlerle meteorolojik aletlerin bakımı ve kalibrasyonundan sorumlu personelin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunduklarını belirten Coşkun, "Bu tür kursların teknik ve bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra geliştirilen kişisel dostluk ve ilişkilerle, farklı kültürlerin bir araya gelerek birbirleriyle kaynaşmasıyla, kurumsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için de önemli bir temel oluşturacağına inanıyorum." dedi.

Eğitim programına 23 ülkeden 32 kursiyer katılıyor.

